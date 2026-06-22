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Resumen

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El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Mauricio Dueñas Castañeda / EPA/BONNIE CASH / EFE)
El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Mauricio Dueñas Castañeda / EPA/BONNIE CASH / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que el derechista Abelardo de la Espriella, quien según el preconteo ganó las elecciones en Colombia, será un “gran presidente” y anticipó que la relación bilateral será “mucho mejor” que con el Gobierno de Gustavo Petro.

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