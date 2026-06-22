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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth; y el candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella. (EPA/Olivier Hoslet / Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth; y el candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella. (EPA/Olivier Hoslet / Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, felicitó este lunes al candidato derechista de Colombia Abelardo De la Espriella, por su victoria en las elecciones, según el conteo preliminar, y lo invitó a estrechar la cooperación militar entre ambos países para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales de la región.

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