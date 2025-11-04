La candidata demócrata a gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, llega a un mitin en la Universidad Virginia Commonwealth, en Richmond, el 3 de noviembre de 2025. (WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Demócrata Abigail Spanberger elegida gobernadora de Virginia en elecciones clave para Trump
La demócrata Abigail Spanberger fue elegida el martes gobernadora del estado de Virginia, según las proyecciones de medios de Estados Unidos, en una votación considerada como un termómetro de los primeros nueve meses de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin durante los últimos cuatro años.

Las proyecciones de la victoria de la demócrata fueron adelantadas por NBC News, CNN y CBS News.

Información en desarrollo...

