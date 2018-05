Washington. El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo el domingo que no descarta la posibilidad de que se hayan realizado pagos a otras mujeres además de la estrella porno Stormy Daniels para que guardaran silencio sobre acusaciones contra el mandatario estadounidense.



Giuliani dijo al programa "This Week" de la cadena ABC que no tenía conocimiento sobre si el ex abogado de Trump, Michael Cohen, había hecho otros pagos, pero manifestó: "Pensaría que si fue necesario, sí. Él (Cohen) pagó por el presidente o llevó a cabo negocios por el presidente".



Rudy Giuliani calificó los 130.000 dólares que Cohen pagó a Daniels en el 2016 como un pago para resolver una molestia. Daniels alega que tuvo un encuentro sexual con Trump en el 2006, una afirmación que el presidente republicano rechaza.



Cohen, el abogado personal de Trump por largo tiempo, se enfrenta a una investigación criminal en parte por el pago a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford.



El abogado de Daniels, Michael Avenatti, acusó a Trump de tener un "fondo secreto para relaciones extramatrimoniales" y dijo a ABC que creía que se habían hecho pagos similares a otras mujeres.



La divulgación de pagos adicionales podría complicar las cosas para Trump, quien inicialmente negó saber que se le había entregado dinero a Daniels.



Giuliani manifestó el viernes que el pago de Cohen a Daniels, un mes antes de las elecciones presidenciales de noviembre del 2016, no violó las leyes de campaña y que se habría realizado incluso si Trump no se hubiera postulado.



Durante una entrevista con Fox News previamente en la semana, Giuliani vinculó el pago con la campaña presidencial y reconoció por primera vez que Trump había tenido conocimiento de la entrega de dinero.

Fuente: Reuters