Abogados de Trump recomiendan que no se entreviste con fiscal del Rusiagate Según The New York Times, los abogados están preocupados de que Trump pueda ser acusado de mentir a los investigadores, dada su tendencia a hacer declaraciones falsas y contradecirse

Si Trump no accede a la entrevista, Mueller podría citar al presidente para que testifique ante un gran jurado. (Referencial: Reuters)