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Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP).
Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP).
/ ANGELA WEISS
Por Agencia AFP

El choque de un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo por la noche dejó dos muertos y decenas de heridos, y obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron las autoridades este lunes.

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