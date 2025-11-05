El accidente de un avión de carga de la empresa UPS, en Kentucky, Louisville, Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2025. (X @SecDuffy)
El accidente de un avión de carga de la empresa UPS, en Kentucky, Louisville, Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2025. (X @SecDuffy)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Se eleva a 11 la cifra de muertos por el accidente de un avión de UPS en Kentucky
Resumen de la noticia por IA
Se eleva a 11 la cifra de muertos por el accidente de un avión de UPS en Kentucky

Se eleva a 11 la cifra de muertos por el accidente de un avión de UPS en Kentucky

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El número de personas fallecidas por el accidente del avión de en , del martes ha aumentado a 11, de acuerdo con autoridades locales.

La actualización la dio el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, quien agregó que se “espera que llegue a 12”, durante una conferencia de prensa.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Estados Unidos disminuirá un 10 % la actividad de 40 aeropuertos por el cierre del Gobierno

Además, Beshear agregó que “hay un puñado de personas más a las que seguimos buscando, que esperamos que no estuvieran en el lugar y que estén en otro sitio”.

Entre los fallecidos, se cree que al menos una persona es un niño, “y un niño pequeño, lo que lo hace aún más difícil”, puntualizó el gobernador.

Por su parte, el representante de Kentucky, Morgan McGarvey, calificó el accidente como un evento “apocalíptico”, y advirtió que el incidente tendrá un impacto duradero en la comunidad local.

Al menos nueve personas murieron y varias más resultaron heridas luego de que un avión de carga de UPS se estrellara el martes 4 de noviembre poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky, anunció el miércoles el gobernador. (AFP)

Anoche el cielo sobre Louisville tenía un aspecto apocalíptico. La gente estaba asustada, caían escombros y ceniza, y muchos se refugiaban en sus casas; mi familia fue una de esas familias”, relató McGarvey.

El congresista comparó la escena del accidente con una toma de la película de Terminator.

MÁS INFORMACIÓN: Trump reitera que pondrá a prueba armas nucleares de EE.UU. en “igualdad de condiciones”

Los olores y las imágenes son cosas que no olvidaremos cuando cerremos los ojos esta noche”, añadió, resaltando la magnitud del impacto emocional en los vecinos.

Las autoridades locales continúan trabajando en la zona para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los residentes.

Hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre víctimas o las causas exactas del accidente, mientras la comunidad se recupera del fuerte impacto del siniestro.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos entró el miércoles 5 de noviembre en el 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, un récord que el presidente Donald Trump achacó a los demócratas, a quienes calificó de "kamikazes". (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC