Un incendio en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, Kentucky, luego de que un avión de UPS se estrellase, el 4 de noviembre de 2025. (Captura de video)
Un avión de UPS se estrella tras el despegue en el aeropuerto internacional de Kentucky | VIDEOS
Un avión de la empresa se estrelló este martes tras despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de , en .

En la pista sigue un fuego activo con escombros, por lo que el Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville envió una alerta para mantenerse fuera del área.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: EE.UU. podría cerrar partes de su espacio aéreo si se prolonga el cierre de Gobierno

El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando salía en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La Policía detalló que existen varios heridos pero sin precisar una cantidad exacta y adelantaron que las razones del choque siguen sujetas a investigación.

Por el momento la alerta emitida por las autoridades locales no permiten que nadie pueda transitar en un radio de cinco millas alrededor y además se registran decenas de vueltos retrasados hasta que la situación en la pista sea controlada.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

