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Resumen

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Equipos de emergencia trabajan en el lugar tras el accidente de un helicóptero de noticias en Chatsworth, un barrio suburbano de Los Ángeles, California, el 15 de septiembre de 2026. (Blake Fagan / AFP)
Equipos de emergencia trabajan en el lugar tras el accidente de un helicóptero de noticias en Chatsworth, un barrio suburbano de Los Ángeles, California, el 15 de septiembre de 2026. (Blake Fagan / AFP)
/ BLAKE FAGAN
Por Agencia AFP

Un helicóptero de una cadena de televisión que cubría un accidente de tráfico se estrelló el martes sobre un barrio de Los Ángeles, en el oeste de Estados Unidos, causando al menos tres muertos, informaron los bomberos.

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