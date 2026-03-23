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El Gobierno de Donald Trump y las autoridades de Nueva York lamentaron e hicieron frente este lunes a la emergencia tras la colisión ocurrida la noche del domingo en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia (Queens), que se ha cobrado la vida de dos pilotos y ha dejado decenas de heridos. Foto: EFE/ Angel Colmenares
El Gobierno de Donald Trump y las autoridades de Nueva York lamentaron e hicieron frente este lunes a la emergencia tras la colisión ocurrida la noche del domingo en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia (Queens), que se ha cobrado la vida de dos pilotos y ha dejado decenas de heridos. Foto: EFE/ Angel Colmenares
/ Angel Colmenares
Por Agencia EFE

El controlador aéreo del aeropuerto LaGuardia de Nueva York admitió por radio haber “metido la pata” minutos después de la colisión entre un avión y un camión de bomberos que dejó dos pilotos muertos, según audios difundidos por medios, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.

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