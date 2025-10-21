Acciones encubiertas de EE.UU. serían una “violación de soberanía venezolana”, según expertos de la ONU

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las operaciones letales contra embarcaciones frente a la costa venezolana supuestamente involucradas en el narcotráfico constituyen una violación de la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU, aseguraron este martes tres expertos de Naciones Unidas.

“Estas medidas constituyen una escalada extremadamente peligrosa, con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe”, señalaron en un comunicado conjunto el experto para la promoción de un orden internacional democrático George Katrougalos y los relatores de la ONU sobre lucha antiterrorista, Ben Saul, y ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Recordaron que el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base legal viola el derecho internacional del mar y equivale a ejecuciones extrajudiciales, mientras que los preparativos para acciones militares encubiertas o directas contra otro Estado soberano “constituyen una violación aún más grave de la Carta de la ONU”.

Katrougalos, Saul y Tidball-Binz afirmaron que la larga historia de intervenciones externas en América Latina “no debe repetirse”, por lo que instaron a Estados Unidos a cesar en los ataques y amenazas ilegales, respetar el derecho internacional y reafirmar su compromiso con el multilateralismo.