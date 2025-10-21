Fotografía tomada de la pagina del Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa (Dvids) de marines durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, en el Océano Atlántico. Foto: EFE/ Brendan Watt
Agencia EFE
Acciones encubiertas de EE.UU. serían una “violación de soberanía venezolana”, según expertos de la ONU
El y las operaciones letales contra embarcaciones frente a la costa venezolana supuestamente involucradas en el narcotráfico constituyen una violación de la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU, aseguraron este martes tres .

“Estas medidas constituyen una escalada extremadamente peligrosa, con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe”, señalaron en un comunicado conjunto el experto para la promoción de un orden internacional democrático George Katrougalos y los relatores de la ONU sobre lucha antiterrorista, Ben Saul, y ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz.

Recordaron que el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base legal y equivale a ejecuciones extrajudiciales, mientras que los preparativos para acciones militares encubiertas o directas contra otro Estado soberano “constituyen una violación aún más grave de la Carta de la ONU”.

Katrougalos, Saul y Tidball-Binz afirmaron que la larga historia de intervenciones externas en América Latina “no debe repetirse”, por lo que instaron a Estados Unidos a cesar en los ataques y amenazas ilegales, respetar el derecho internacional y reafirmar su compromiso con el multilateralismo.

