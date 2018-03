La actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo un encuentro sexual hace años, amenazó con romper el acuerdo de confidencialidad alcanzado con la defensa del magnate días antes de las elecciones presidenciales de 2016, según medios locales.

El 17 de octubre de 2016, poco más de tres semanas antes de los comicios del 8 de noviembre, el representante legal de Stephanie Clifford, conocida en la industria del porno como Stormy Daniels, escribió un correo electrónico al abogado de Donald Trump, Michael Cohen, comunicándole la cancelación del acuerdo debido al impago del mismo.

"Por favor, tenga en cuenta que mi cliente considera el acuerdo cancelado", escribió el abogado de Clifford, Keith Davidson, en un correo al que ha tenido acceso el diario The Washington Post.

De acuerdo con esta información, Cohen se había comprometido a efectuar un pago de 130 mil dólares para comprar el silencio de la actriz, pero el pago se retrasó debido a que el letrado quiso crear una empresa para canalizar la transferencia.

Finalmente, días después de recibir el correo, Cohen realizó el pago a Clifford, según reconoció el propio letrado el pasado mes de febrero, si bien no llegó a aclarar los motivos de esta transacción.

Según divulgó la prensa a finales del año pasado, el entorno de Donald Trump había llegado a un acuerdo para silenciar el encuentro que mantuvo con Clifford hace una década, cuando ya estaba casado con la ahora primera dama, Melania Trump.

En 2016, el diario Wall Street Journal ya publicó que Clifford, de 38 años, habría estado en conversaciones con el canal ABC en el otoño de ese año para dar una entrevista sobre Donald Trump, que finalmente no llegó a realizarse.

Esta revelación se produce semanas después de que la revista The New Yorker publicara una artículo en el que se afirmaba que la ex modelo de Playboy Karen McDougal había mantenido una relación secreta con Donald Trump en 2006 y que, al igual que Clifford, había sido silenciada con dinero poco antes de las elecciones presidenciales.



Fuente: EFE