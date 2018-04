Un tribunal de Nueva York rechazó hoy una petición para impedir a los fiscales que revisen una serie de documentos que fueron incautados recientemente por el FBI en las oficinas del abogado personal del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Los documentos fueron tomados por el FBI de las oficinas del abogado Michael Cohen y de la habitación del hotel de Nueva York donde se aloja, el pasado 9 de abril, como parte de una serie de investigaciones vinculadas con algunas acciones del letrado.



En principio, los documentos estaban ligados al pago de 130.000 dólares que Cohen hizo a la actriz porno conocida como Stormy Daniels para que mantuviera en silencio el romance que supuestamente tuvo en 2006 con Trump.



Pero los abogados de Cohen recurrieron ante la Justicia para impedir que los fiscales examinen esos documentos, algo que ha rechazado temporalmente la jueza Kimba Wood durante una audiencia que tuvo lugar hoy en un tribunal de Nueva York.



No obstante, la jueza dejó abierta la puerta a que se nombre un mediador especial para que asista a los fiscales y revise la posibilidad de que los documentos puedan llegar a lesionar la privacidad de la relación entre abogado y cliente.



"Tengo fe en los fiscales del Distrito Sur, y su integridad es intachable", afirmó la jueza en el tribunal, según reprodujeron medios locales.



Entre los materiales que fueron incautados por los agentes del FBI se encuentran documentos y una copia del disco duro de ordenadores de las oficinas del abogado personal de Trump.



Durante la audiencia, en la que estaban presentes tanto Cohen como la actriz porno, se conoció la identidad de una tercera persona que también llegó a defender Cohen y que sus abogados habían insistido en mantener en secreto.



Se trata del famoso comentarista político de la cadena Fox Sean Hannity, aunque se desconoce qué tipo de gestión hizo en su favor el abogado personal de Trump.



Además de representar al ahora gobernante en el caso de la actriz porno, Cohen realizó actividades parecidas en favor del recaudador de fondos del Partido Republicano Elliott Broidy.



Según medios locales, Cohen pagó 1,6 millones de dólares a la ex modelo de Playboy Keith Davidson para que mantuviera en secreto una aventura con Broidy, que terminó en embarazo.



Pero cuando surgió el nombre de Hannity en la vista judicial de hoy no se indicó en qué tipo de representación actuó Cohen.



Hannity es considerado como uno de los más cercanos asesores de Trump y uno de sus principales defensores en los medios de comunicación. El gobernante, a su vez, con frecuencia ha destacado los puntos de vista del comentarista político.



En un comunicado difundido por éste último, Hannity rechazó que Cohen lo haya representado y negó que le haya pagado honorarios.



En las pesquisas que se realizan sobre el abogado personal de Trump, según medios estadounidenses, Cohen está siendo investigado por la posibilidad de que haya cometido los delitos de infracción de las leyes de financiación de campañas electorales y fraude bancario.



