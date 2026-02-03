Por Guillermo Vera Ayala

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en las últimas horas que el emblemático Kennedy Center, de Washington D.C., permanecerá cerrado por dos años debido a la realización de trabajos de remodelación. El recinto, considerado uno de los núcleos culturales más importantes del país norteamericano, cerrará sus puertas el 4 de julio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Expertos opinan que Trump ha logrado cambios profundos y rápidos en Venezuela
EEUU

Expertos opinan que Trump ha logrado cambios profundos y rápidos en Venezuela

Trump recibe al presidente de Colombia Gustavo Petro EN VIVO | Hora, temas a tratar y noticias de la reunión en la Casa Blanca
EEUU

Trump recibe al presidente de Colombia Gustavo Petro EN VIVO | Hora, temas a tratar y noticias de la reunión en la Casa Blanca

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente
Oriente Medio

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente

Colombia extradita a Estados Unidos al narcotraficante alias Pipe Tuluá, horas antes de la reunión entre Petro y Trump
Latinoamérica

Colombia extradita a Estados Unidos al narcotraficante alias Pipe Tuluá, horas antes de la reunión entre Petro y Trump