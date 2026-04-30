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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a preguntas de la prensa durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 30 de abril de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a preguntas de la prensa durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 30 de abril de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Por Agencia EFE

La Administración de Donald Trump aseguró este jueves que no necesita autorización del Congreso al considerar que las hostilidades con Irán han terminado, tras un alto el fuego vigente desde el 7 de abril y sin intercambios de fuego desde entonces, a pocas horas de que se cumpla el plazo de 60 días previsto en la Resolución de Poderes de Guerra.

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