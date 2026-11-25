Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami (Florida) fueron suspendidas este miércoles después de que un avión de carga se saliera de la pista.

La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió las salidas, según anunció en su portal oficial, debido a que un avión de carga salió de la pista al aterrizar.

Footage showing the FedEx Express MD-11F after it overran the runway at Miami International Airport tonight. As a result of the incident, a ground stop was issued. https://t.co/ldraejGQ4v — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2026

MIRA AQUÍ: ICE detiene a salvadoreño después de ganar un millón de dólares en la lotería de Boston

La suspensión comenzó a las 20:16 hora local (01:16 GMT del jueves) y estaba prevista inicialmente hasta las 21:45 (02:45 GMT), aunque la FAA advirtió de una probabilidad media, de entre el 30 % y el 60 %, de que la restricción se prolongara, según un aviso de la agencia citado por CBS Miami.

Los informes preliminares apuntan a que la aeronave era un McDonnell Douglas MD-11 de FedEx que se salió de la pista, lo que obligó a interrumpir el tráfico aéreo entrante mientras las autoridades trabajaban para despejar la zona.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que no se habían registrado heridos ni traslados médicos como consecuencia del incidente.

La suspensión en tierra afectó a vuelos con destino a Miami procedentes de distintos centros regionales de control del tráfico aéreo, entre ellos los de Miami, Jacksonville y Atlanta, así como los de Washington, Indianápolis, Fort Worth, Houston y Memphis.

La FAA recomendó a los pasajeros que tenían previsto viajar hacia o desde el aeropuerto consultar con sus respectivas aerolíneas ante la posibilidad de retrasos y alteraciones en los horarios de los vuelos.

Las autoridades aeroportuarias y federales recababan información sobre lo ocurrido y trabajaban para retirar la aeronave y restablecer las operaciones con normalidad.

VIDEO RECOMENDADO

Al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas en el derrumbe de un edificio en Nueva York, informaron el jueves 12 de noviembre los bomberos de la ciudad, que proseguían las tareas de búsqueda un día después del colapso. (AFP)

SOBRE EL AUTOR