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Un CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP
Un CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia AFP

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanecía cerrado este lunes después de un choque entre un avión y un camión de bomberos en la pista de aterrizaje, que dejó dos pilotos muertos y decenas de heridos.

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