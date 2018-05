La afroamericana de Yale que fue interrogada en el campus por la policía

Parece que la historia se ha contado muchas veces antes.



Una persona blanca ve a una persona negra haciendo algo con lo que está en desacuerdo. Llama a la policía. Los videos del encuentro con la autoridad aparecen en redes sociales y se difunden poco después en las noticias.



Lolade Siyonbola es una estudiante negra de posgrado en la Universidad de Yale. Comparte una sala común con otros estudiantes que viven en su misma residencia universitaria.

El pasado 8 de mayo, una estudiante blanca vio a Siyonbola durmiendo en un sofá en la sala.



Llamó a la policía.

"Estaba trabajando en un ensayo en el área común de la residencia", le dijo Siyonbola a la BBC. "Pasé casi todo el día trabajando en ello y estaba agotada así que pensé en tomar una siesta".

"Es normal, ¿sabes? La gente duerme allí todo el tiempo".

"A la 01:45 (hora local), escucho a alguien entrar al sitio. Luego se encienden las luces. Escucho a alguien decir 'tú no deberías estar aquí'.

"Estaba diciéndolo con la voz muy en alto. Estaba gritando".

"Ella dijo que podía verme claramente desde la puerta. Me estoy despertando apenas, pensando '¿qué está pasando?'"

"La mujer dijo 'Vivo aquí, no deberías estar durmiendo aquí, no deberías estar aquí, voy a llamar a la policía'".

Siyonbola registró el interrogatorio de la policía en un Facebook Live de 15 minutos. (Lolade Siyonbola) BBC

"Esto es lo que pasa en Estados Unidos"



Siyonbola decidió descargar Facebook en su celular.



"Lo instalé para registrar lo que sabía que iba a pasar", dijo. "Siempre me dije que si tenía un encuentro con la policía lo grabaría en un Facebook Live".



"Por mi seguridad. Pensé que eso sería lo más sabio, guardar un registro de lo que pasaba".



"Quería tomar toda la precaución posible".



Para este sábado, el video del interrogatorio que le hizo la policía ha sido visto más de un millón de veces, con muchos comentarios de usuarios criticando la reacción de los agentes.



"Estaba frustrada", dijo Siyonbola sobre las preguntas de la policía. "Pensaba, '¿por qué me están deteniendo? ¿por qué me están acosando?'".



"Pensé que era absolutamente absurdo tener esta conversación con la policía cuando todo lo que hacía era dormir".



"Desde mi punto de vista y el de muchos otros que vieron el video, (la policía) no hizo lo correcto".



"No estaban seguros de que yo debiese estar ahí, porque soy una mujer negra en Yale".



"Pese a que estaba allí con mi portátil abierto escribiendo un ensayo. Su parcialidad es lo que determinó su manera de actuar".



"Esto es lo que pasa en Estados Unidos. La gente blanca cree que tiene licencia para usar a la policía como un arma contra la gente negra. La policía cree que tiene que monitorear a la gente negra".



"Es muy común".

La respuesta de Yale



La BBC contactó a la Universidad de Yale para pedir una respuesta sobre el tema, pero la institución envió un comunicado que fue difundido previamente a los estudiantes de posgrado.



"Incidentes como ese de anoche nos recuerdan el trabajo continuo y necesario para hacer de Yale un lugar verdaderamente inclusivo", decía el escrito de Lynn Cooley, decana de la Escuela de Artes y Ciencias.



"Me comprometo a redoblar nuestros esfuerzos para construir una comunidad solidaria...una parte esencial de ese esfuerzo debe ser un compromiso a respetarse mutuamente y a tener un diálogo abierto".



Pero Siyonbola no quedó convencida con la respuesta.



"Me pareció que era muy vaga", dijo. "Le faltó compasión y una consciencia plena de lo que estaba pasando".

Siyonbola se encuentra en Nigeria visitando a su padre. (Lolade Siyonbola) BBC

Pese a la atención mediática que ha conseguido el Facebook Live que grabó Siyonbola, la estudiante dice que ha evitado leer los comentarios sobre ella.



"Ha sido muy abrumador", dijo. "Estoy muy agradecida por la atención que ha tenido".



"Pero realmente grabé el video como una forma de protección y seguridad. Esto es simplemente lo que le pasa a la gente negra en Estados Unidos todos los días".



"Si Yale quiere ser un lugar realmente inclusivo, la misma esencia de estas instituciones tiene que cambiar".



"Creo que esto es parte de un problema mucho más grande que habla de lo que Estados Unidos es como país".



