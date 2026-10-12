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Resumen

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La representante estadounidense Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, habla durante una conferencia de prensa frente al Capitolio, el 18 de mayo de 2023. (Foto por SAUL LOEB / AFP).
La representante estadounidense Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, habla durante una conferencia de prensa frente al Capitolio, el 18 de mayo de 2023. (Foto por SAUL LOEB / AFP).
Por Agencia AFP

Agentes federales estadounidenses registraron el lunes la vivienda en Washington de la congresista demócrata Ilhan Omar como parte de una investigación penal, informaron las autoridades, una escalada en el enfrentamiento del presidente Donald Trump con la legisladora.

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