Agustín Adán Castellano, de 29 años, fue acusado de asesinar a su esposa y suegra a pocas horas del Año Nuevo 2021 al norte de la ciudad de Donna, condado de Hidalgo, Texas en Estados Unidos.

Según informa “Telemundo”, Castellano está acusado de matar a su esposa Olga Guadalupe Guevara (30 años) y a su suegra María de la Luz Reyes Martínez (58 años).

El juez de paz del distrito 5, Jason Peña, ha decidido dejarlo en la cárcel sin finanza.

La policía recibió un llamado cerca de las 10 de la noche del 31 de diciembre por una pelea doméstica en medio de unos disparos. El hecho ocurrió en la cuadra 1.300 de Kenny Lane, al norte de Donna (Texas).

Tras llegar a la escena, el cuerpo de las fallecidas tenían impactos de bala. Por tal motivo, el juez ha solicitado la autopsia respectiva.

Las autoridades que vienen investigando el hecho han manifestado que testigos han dicho que Agustín Castellano actuó solo la víspera del Año Nuevo (jueves).

No obstante, una vecina dijo a “Telemundo” que la zona era tranquila. “La mayoría de veces que hemos estado aquí ha sido tranquilo. No nos imaginamos que pasara algo así porque ellos no eran muy de fiesta”, declaró Sandra Paes.

Castellano, que ha sido acusado por “homicidio capital”, había sido arrestado por las autoridades luego de ser encontrado manejando con alcohol en la sangre el año 2015.

Conforme a los criterios de Saber más

________________________

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Alarma en Francia por megafiesta ilegal con más de 2.500 asistentes

Coronavirus: Alarma en Francia por megafiesta ilegal con más de 2.500 asistentes. (AFP).