Presidente de Siria aspira a un acuerdo de seguridad con Israel que apacigüe tensiones

El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, de visita en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, dijo el lunes que espera concluir un acuerdo de seguridad que apacigüe las tensiones con Israel, aunque descartó un reconocimiento inmediato del país vecino.

Sharaa, exyihadista y cuyas fuerzas derrocaron al antiguo líder sirio Bashar al Assad en diciembre, se reunió con el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio y pronunciará el primer discurso de un dirigente sirio ante la Asamblea en décadas.

Las autoridades sirias buscan lograr acuerdos militares y de seguridad para finales de año con Israel, cuyo ejército ha atacado a su vecino y rival de larga data en medio del caos generado tras la caída de Assad.

“ Espero que eso nos lleve a un acuerdo que mantenga la soberanía de Siria y resuelva también algunas de los temores en materia de seguridad de Israel ”, dijo Sharaa en la cumbre Concordia en un hotel de Nueva York, celebrada al margen de la Asamblea General.

En la reunión, Rubio pidió a Siria que aprovechara la oportunidad de “construir una nación estable y soberana”, según un comunicado de su portavoz Tommy Pigott.

Sin embargo, Sharaa se mostró reticente cuando fue consultado sobre si Siria se sumaría a los llamados Acuerdos de Abraham, en los que Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos normalizaron sus relaciones con Israel en 2020.

“Siria es diferente, ya que aquellos que son parte de los Acuerdos de Abraham no son vecinos de Israel. Siria ha sido objeto de más de 1.000 redadas, ataques e incursiones israelíes desde los Altos de Golán hacia Siria”, recordó.

El presidente además expresó sus dudas sobre la confianza en Israel, al cuestionar que pretendiera expandirse a Siria y criticar que violó los acuerdos de paz con otros dos vecinos de la región, Egipto y Jordania.

“Hay una enorme rabia por lo que está pasando en Gaza, no solo en Siria sino en todo el mundo, y por supuesto esto impacta nuestra postura sobre Israel”, agregó.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que hay una nueva oportunidad de paz con Siria y Líbano tras una gran ofensiva militar que realizó contra Hezbolá, el movimiento libanés chiita apoyado por Irán y que era cercano a Assad.

