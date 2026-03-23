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Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

El jefe de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Bryan Bedford, lamentó el fallecimiento este lunes de dos pilotos “jóvenes, al inicio de sus carreras” en el accidente de un avión de Air Canada que chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York.

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