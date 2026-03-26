Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El avión dañado de Air Canada se ve en la pista del Aeropuerto Internacional LaGuardia un día después del incidente ocurrido en el distrito de Queens de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
El avión dañado de Air Canada se ve en la pista del Aeropuerto Internacional LaGuardia un día después del incidente ocurrido en el distrito de Queens de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Por Agencia EFE

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde el domingo ocurrió un accidente en el que murieron dos pilotos, está operando a toda capacidad luego de que la pista en la que un avión chocó contra un camión de bomberos fue reabierta este jueves.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.