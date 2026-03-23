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Un jet ejecutivo se desplaza por la pista detrás del CRJ-900 de Air Canada Express que colisionó con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Un jet ejecutivo se desplaza por la pista detrás del CRJ-900 de Air Canada Express que colisionó con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

Las autoridades de Estados Unidos recuperaron este lunes la caja negra del avión que colisionó la noche del domingo con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en el distrito neoyorquino de Queens, donde murieron el piloto y el copiloto.

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