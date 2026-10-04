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Resumen

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Fotografía de archivo de la escena de un tiroteo en Estados Unidos. Foto: EFE/Erik S. Lesser
Fotografía de archivo de la escena de un tiroteo en Estados Unidos. Foto: EFE/Erik S. Lesser
Por Agencia EFE

Al menos dos personas murieron y 35 resultaron heridas este domingo en un tiroteo masivo durante una fiesta en un barrio residencial en el estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, informaron las autoridades.

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