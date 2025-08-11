El senador John Fetterman habla con un policía frente a la planta siderúrgica Clairton Coke Works de US Steel tras una explosión en la planta de Clairton, Pensilvania, el 11 de agosto de 2025. Foto: Rebecca DROKE / AFP
El senador John Fetterman habla con un policía frente a la planta siderúrgica Clairton Coke Works de US Steel tras una explosión en la planta de Clairton, Pensilvania, el 11 de agosto de 2025. Foto: Rebecca DROKE / AFP
Al menos un muerto, dos desaparecidos y decenas de heridos en explosión en una planta de US Steel en EE.UU.
Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas tras una en una planta de la acerera U.S. Steel (Pensilvania).

Según indicó en un comunicado el del Condado de Allegheny, hay dos personas desaparecidas tras el incidente y otras están siendo atendidas por lesiones, pero se desconoce su gravedad.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, escribió en su perfil de X que se produjeron “múltiples explosiones” en esta planta de U.S. Steel.

“Los empleados heridos han sido trasladados a hospitales para recibir atención, y las labores de búsqueda y rescate continúan”, apuntó Shapiro.

Los Servicios de Emergencia del condado indicaron que se reportó un incendio en la planta alrededor de las 10:51 de la mañana (14:51 hora GMT).

El condado trasladó a 15 ambulancias a la zona, y de acuerdo a Abigail Gardner, , hay personas atrapadas bajo los escombros y los equipos de rescate se encuentran trabajando en el lugar.

Un vehículo de los Servicios de Desastre del Ejército de Salvación en la planta de coque Clairton Coke Works de US Steel tras una explosión en la planta de Clairton, Pensilvania, el 11 de agosto de 2025. Foto: Rebecca DROKE / AFP
Un vehículo de los Servicios de Desastre del Ejército de Salvación en la planta de coque Clairton Coke Works de US Steel tras una explosión en la planta de Clairton, Pensilvania, el 11 de agosto de 2025. Foto: Rebecca DROKE / AFP
En videos difundidos por la prensa estadounidense, se puede ver la reducida a escombros tras la explosión, de la que aún se desconocen las causas.

Por su parte, el Departamento de Salud del condado informó en su perfil de Facebook de que está monitoreando “activamente” la explosión y recomendó a los residentes que se encuentran cerca de la zona a permanecer en el interior.

Del mismo modo, les aconsejó cerrar sus ventanas y puertas y evitar actividades que hagan entrar aire del exterior.

Esta planta se dedica a convertir carbón en coque, un tipo de combustible que se utiliza generalmente en la industria siderúrgica y en procesos químicos.

