El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, ganó este martes la segunda vuelta de las primarias republicanas para la gobernación del estado, en una contienda marcada por el papel determinante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo apoyo ha sido destacado.

Wilson se impuso a la vicegobernadora Pamela Evette, quien había logrado inicialmente el respaldo de Trump en los últimos días de la primera fase electoral, antes de que el mandatario decidiera, de forma inusual, expresar apoyo a ambos aspirantes en la recta final.

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El giro del presidente, tras recientes derrotas de otros candidatos respaldados por él en primarias estatales, convirtió la contienda en una prueba del alcance de su influencia dentro del Partido Republicano, donde la cercanía a Trump fue uno de los ejes centrales de la campaña.

Wilson, fiscal general desde 2011 e hijo del congresista Joe Wilson, también contó con apoyos de figuras republicanas como el senador Tim Scott y el legislador Ted Cruz, lo que reforzó su posición frente a Evette.

La elección se definió con el 68% de los votos escrutados en favor de Wilson y el 32% para Evette.

Carolina del Sur es uno de los bastiones republicanos del sur de Estados Unidos, donde el partido controla la gobernación desde 2003 y los demócratas no ganan una elección para ese cargo desde 1998, mientras que en las últimas décadas los republicanos también han dominado las elecciones federales y la mayoría de los principales cargos estatales.

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