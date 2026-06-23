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El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson. (Asociación Republicana de Fiscales Generales)
El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson. (Asociación Republicana de Fiscales Generales)
Por Agencia EFE

El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, ganó este martes la segunda vuelta de las primarias republicanas para la gobernación del estado, en una contienda marcada por el papel determinante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo apoyo ha sido destacado.

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