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Resumen

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Mamdani estudia si tiene autoridad para arrestar a Netanyahu durante su visita a la ONU. Foto: AFP
Mamdani estudia si tiene autoridad para arrestar a Netanyahu durante su visita a la ONU. Foto: AFP
Por Agencia EFE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó este sábado que su Administración estudia la posibilidad de ordenar el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, si este asiste a la Asamblea General de la ONU el próximo septiembre.

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