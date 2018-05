Alcohol, sexo y drogas en la extraña muerte de modelo en Fort Lauderdale

Una modelo de 18 años falleció tras una noche que involucró bebidas alcohólicas, drogas y relaciones sexuales en un departamento ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, en Broward, Florida, en Estados Unidos.

Olya Langille se había mudado al sur de Florida en su búsqueda por convertirse en una modelo profesional, pero fue hallada sin vida en la vivienda de Naval Parikh, un doctor de 41 años que trabajaba en el hospital Broward Health North, en extrañas circunstancias.

La modelo habría conocido a Parikh en una noche de excesos y, según testimonios del doctor, él la había conocido en el bar Blondies, en Fourt Lauderdale Beach, y empezaron a beber juntos. Ambos se habrían dirigido al departamento donde consumieron drogas, tuvieron relaciones sexuales y durmieron en espacios distintos. A la mañana siguiente, la encontró inconsciente y llamó al número de emergencias.

El medio NBC6 tuvo acceso a la autopsia de Langille y señaló que la modelo falleció por una accidental sobredosis. Además precisa que se encontró restos de varias drogas como éxtasis, cocaína, Xanax y fentanillo.

Las autoridades de Fort Lauderdale continúan con la investigación pero precisaron que no encuentran ningún motivo para creer que se trate de un crimen.

Sin embargo, la familia y amigos no están convencidos con la investigación. Asimismo, una persona cercana a la modelo que no ha sido identificada publicó en la cuenta de Facebook de la joven señalando que las relaciones sexuales entre la fallecida y el doctor no fueron consensuadas y pidió ayuda con cualquier indicio o mensaje que revele más sobre el caso. “Por favor, mándenme un mensaje personal”, escribió.

Por su parte, el hospital Broward Health señaló a través de un comunicado que toman “estas acusaciones muy en serio y hemos arreglado una cobertura alternativa para los pacientes de este médico a la espera de una mayor investigación”.