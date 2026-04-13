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Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) espera en el Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz, el 17 de julio de 2025. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) espera en el Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz, el 17 de julio de 2025. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

La cancillería de México reportó este lunes la muerte de otro migrante mexicano bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y exigió una investigación sobre las causas del deceso, con lo que sumarían ya un total de 15 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención en EE.UU., desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca.

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