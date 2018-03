Alerta por marihuana sintética que causa hemorragias en Chicago

El Departamento de Salud Pública de Chicago (EE.UU.) advirtió el viernes sobre el consumo de marihuana sintética, que ha provocado en los últimos días por lo menos ocho casos de hemorragias muy graves en la ciudad.

En un comunicado firmado por la comisionada de salud municipal, Julie Morita, señala que los "cannabioides sintéticos", también conocidos en inglés como "fake weed", "K" y "spice", se pueden comprar en la calle o en tiendas de abarrotes, y pueden ser muy peligrosos para la salud.



En los ocho casos en Chicago, y otros 32 en todo Illinois, los consumidores sufrieron hemorragias graves y debieron ser internados en terapia intensiva.



"Los cannabioides sintéticos no son seguros y deben ser evitados", declaró Morita, quien ha pedido la colaboración del Departamento de Policía de Chicago y de autoridades estatales y federales para investigar el origen de la sustancia.



Según lo informado, los cannabioides sintéticos no son una sola droga, sino una mezcla de cientos de productos químicos que actúan en las células receptoras del cerebro, como si fueran el mismo ingrediente adictivo de la marihuana.



Los efectos en la salud de las personas pueden ser impredecibles y potencialmente fatales, agrega el comunicado.



La sustancia artificial se vende como líquido para vaporizadores, para ser inhalado en cigarrillos electrónicos o como incienso herbal.



Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. también advirtió de que los cannabioides no son una alternativa a la marihuana, que en Illinois solamente se permite el consumo medicinal.



Además de provocar insuficiencia renal o psicosis entre los consumidores, se determinó que también causa un elevado riesgo de comportamiento violento, sexo riesgoso y abuso de otras drogas.



Fuente: EFE