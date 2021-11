Una jueza de Connecticut falló que el presentador del sitio web Infowars, Alex Jones, es responsable por incumplimiento en una demanda por difamación interpuesta por los padres de los niños asesinados en la masacre de la escuela primaria Sandy Hook luego de que él declaró que se trató de una farsa.

El fallo de la jueza, quien hizo referencia a la negativa del promotor de teorías de conspiración de cumplir con las órdenes del tribunal de entregar evidencia, significa que un jurado determinará el monto que Jones debe pagar a las familias como indemnización.

Poco después de la decisión de la jueza, Jones declaró en su programa que se le privó de un juicio justo.

“Nuevamente, estos individuos no me permiten tener un juicio con jurado porque saben que las cosas que dicen que supuestamente hice no ocurrieron”, comentó. “Saben que no tienen un caso por daños. Y por lo mismo la jueza dice que eres culpable de daños, y ahora un jurado decide qué tan culpable eres. No se es culpable hasta que se demuestre la culpabilidad”.

La jueza Barbara Bellis dio el inusual paso de declarar en rebeldía a Jones al asegurar que él y sus empresas, Infowars y Free Speech Systems, no entregaron documentos, incluyendo registros, que pudieran haber demostrado cómo, y si es que así fue, lucraron al difundir desinformación sobre la masacre escolar y otros asesinatos de este tipo.

Norman Pattis, abogado de Jones, dijo que tienen planeado apelar el fallo por incumplimiento que emitió Bellis.

“El fallo no se sustenta ni en la ley ni en los hechos”, dijo Pattis en un correo electrónico. “Seguimos confiando en que, al final, las familias de Sandy Hook no pueden demostrar ni responsabilidad ni daños. Creemos que sus abogados lo saben; de ahí el intento desesperado por obtener una declaración de incumplimiento”.

Los abogados de Jones han solicitado que Bellis sea retirada del caso, bajo el alegato de que no ha sido imparcial.

El fallo tiene el mismo peso que si un jurado declarara el caso en favor de las familias. Ahora un jurado determinará los daños.

Veintiún alumnos de primer grado y seis educadoras fueron asesinados en la masacre de diciembre de 2012. El agresor, Adam Lanza, de 20 años, mató a su madre en su residencia de Newtown antes del tiroteo, y posteriormente se quitó la vida dentro de la escuela mientras la policía llegaba al lugar, informaron las autoridades.

En su programa Infowars, Jones describió la masacre como una farsa en la que participaron actores y cuyo objetivo era incrementar el control de las armas de fuego. Desde entonces, Jones ha reconocido que la matanza sí ocurrió.

