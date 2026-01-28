Escuchar
(2 min)
Agentes federales avanzan hacia los manifestantes durante un enfrentamiento en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 24 de enero de 2026. (EFE/EPA/CRAIG LASSIG)

Agentes federales avanzan hacia los manifestantes durante un enfrentamiento en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 24 de enero de 2026. (EFE/EPA/CRAIG LASSIG)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agentes federales avanzan hacia los manifestantes durante un enfrentamiento en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 24 de enero de 2026. (EFE/EPA/CRAIG LASSIG)
Agentes federales avanzan hacia los manifestantes durante un enfrentamiento en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 24 de enero de 2026. (EFE/EPA/CRAIG LASSIG)
/ CRAIG LASSIG
Por Agencia EFE

Los agentes federales que participaron en el mortal tiroteo del sábado contra el ciudadano estadounidense Alex Pretti en Minneapolis fueron puestos en licencia administrativa, según informó este miércoles la cadena FOX citando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

TE PUEDE INTERESAR

Agentes implicados en tiroteo mortal contra Alex Pretti son puestos en licencia administrativa
EEUU

Agentes implicados en tiroteo mortal contra Alex Pretti son puestos en licencia administrativa

María Corina Machado dice que le llama la atención que Petro pida que Maduro sea juzgado en Venezuela
EEUU

María Corina Machado dice que le llama la atención que Petro pida que Maduro sea juzgado en Venezuela

Suspenden de funciones al agente de ICE que mató a Renee Good en Minneapolis
EEUU

Suspenden de funciones al agente de ICE que mató a Renee Good en Minneapolis

María Corina Machado: “Nadie tiene fe” en la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez
EEUU

María Corina Machado: “Nadie tiene fe” en la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez