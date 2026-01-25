El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, llega a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025 en Washington, DC. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, llega a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025 en Washington, DC. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
/ CHIP SOMODEVILLA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Barack Obama: Valores fundamentales de EE.UU. están “bajo ataque” tras muertes en Mineápolis
Resumen de la noticia por IA
Barack Obama: Valores fundamentales de EE.UU. están “bajo ataque” tras muertes en Mineápolis

Barack Obama: Valores fundamentales de EE.UU. están “bajo ataque” tras muertes en Mineápolis

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El expresidente estadounidense Barack Obama calificó el domingo la muerte de Alex Pretti, un enfermero abatido por agentes federales en Mineápolis, como una “tragedia desgarradora” y “una llamada de atención” de que muchos valores fundamentales de Estados Unidos están cada vez más “bajo ataque”.

Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y exigir responsabilidades a nuestro gobierno”, escribió el demócrata en un comunicado conjunto con su esposa Michelle Obama, en el que además critica a los funcionarios del gobierno de Donald Trump, que “parecen empeñados en agravar la situación”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El hombre muerto en Mineápolis a manos de agentes de inmigración era enfermero en una UCI

El fallecimiento de Pretti agrava una situación ya tensa desde la muerte de Renee Good, una estadounidense abatida a tiros el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también en Mineápolis.

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC