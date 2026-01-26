El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el jardín sur de la Casa Blanca después de desembarcar del Marine One en Washington, DC, EE. UU., el 22 de enero de 2026. (EFE/EPA/Francis Chung / POOL)
Trump dice que se está investigando el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis a manos del ICE
El presidente de , , afirmo este domingo que se está investigando el incidente en el que resultó muerto en , por disparos de un agente de inmigración (ICE), e indicó su disposición a retirar a los agentes de la ciudad, aunque no mencionó fecha alguna.

En una breve entrevista exclusiva que publica hoy el diario Wall Street Journal, Trump dijo que su gobierno estaba investigando el incidente y no respondió, según el diario, cuando se le preguntó dos veces si el agente que disparó a Alex Pretti había actuado correctamente.

MIRA AQUÍ: Nuevo ataque mortal de ICE: Minneapolis, en medio de un “choque de poderes” y como “laboratorio” de algo que podría crecer en Estados Unidos

Estamos investigando, revisando todo y emitiremos una resolución”, dijo Trump, matizando lo que hasta entonces habían manifestado públicamente algunos miembros de su administración.

Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fue asesinado por agentes del ICE el sábado por la mañana en una calle de Minneapolis, tras reducirlo cuando grababa con su teléfono móvil a los agentes durante una manifestación contra la política migratoria de la Administración Trump.

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino, dijo este domingo que hay “mucha especulación” sobre si los agentes habían visto a Alex Pretti blandiendo un arma antes de matarlo a tiros, y que los agentes “tuvieron una fracción de segundo para tomar una decisión”.

No obstante, los vídeos publicados hasta el momento contradicen la versión oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional alegó que Pretti se “resistió violentamente” a ser desarmado hasta que los agentes realizaron “disparos defensivos”, aunque las imágenes grabadas por los transeúntes contradicen esa versión y muestran a un agente federal disparando varias veces contra Pretti, según recuerda el WSJ.

En la entrevista con el WSJ, el presidente Trump criticó a Pretti por llevar un arma: “No me gustan los disparos. No me gustan”, añadió Trump. “Pero no me gusta que alguien entre en una protesta con un arma muy potente, completamente cargada y con dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco es una buena señal”.

Trump afirmó que Pretti portaba un “arma muy peligrosa, un arma peligrosa e impredecible”, y agregó: “Es un arma que se dispara sin que la gente lo sepa”.

MÁS INFORMACIÓN: Gran tormenta invernal en Estados Unidos causa al menos 11 muertes, hogares sin electricidad y vuelos cancelados

Sobre una posible retirada de los agentes del ICE, Trump afirmó que “en algún momento nos iremos”, sin indicar fecha alguna, que los agentes habían “hecho un trabajo fenomenal” y que se dejaría allí “a un grupo de personas por el fraude financiero”, en referencia al presunto “fraude a la asistencia social” que ha utilizado como justificación para incrementar en la ciudad la aplicación de las leyes antiinmigratorias.

Según el WSJ, los asesores de Trump llevan semanas debatiendo las políticas de deportación y han llegado a considerar la situación en Minneapolis como un lastre político.

Algunos miembros de la administración temen que las encuestas y la opinión pública se hayan vuelto en contra de las medidas de inmigración de la administración en las ciudades, y algunas discusiones se han centrado en cómo continuar con las deportaciones sin chocar con los manifestantes”, dice el Wall Street Journal.

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Mineápolis el sábado 24 de enero, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

