Identifican a los agentes federales que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis

Esta captura de pantalla de un video grabado por @dangjessie muestra a Alex Pretti (izq.) y a un agente federal de inmigración (centro) antes de que lo mataran a tiros en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026. (AFP).

Esta captura de pantalla de un video grabado por @dangjessie muestra a Alex Pretti (izq.) y a un agente federal de inmigración (centro) antes de que lo mataran a tiros en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026. (AFP).
Por Agencia EFE

Los agentes de Inmigración que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis el 24 de enero, recrudeciendo las masivas protestas a través del país, han sido identificados como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP) y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de acuerdo con el medio ProPública.

