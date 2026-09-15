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Resumen

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El empresario colombiano Alex Saab asiste a una rueda de prensa con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela Jorge Rodríguez hoy, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Rayner Peña R.
El empresario colombiano Alex Saab asiste a una rueda de prensa con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela Jorge Rodríguez hoy, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Rayner Peña R.
Por Agencia EFE

El exministro venezolano Alex Saab, quien se declaró este martes culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, accedió a “dar información completa” a las autoridades estadounidenses en la que implica a “altos funcionarios de Venezuela”, según revela el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

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