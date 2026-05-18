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El empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos, el 16 de mayo de 2026. (Antoni Belchi / EFE)
El empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos, el 16 de mayo de 2026. (Antoni Belchi / EFE)
/ Antoni Belchi
Por Agencia EFE

El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en Estados Unidos como “testaferro” de Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación del sábado desde Venezuela.

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