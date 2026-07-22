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Resumen

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El empresario colombiano Alex Saab asiste a una rueda de prensa con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela Jorge Rodríguez hoy, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Rayner Peña R.
El empresario colombiano Alex Saab asiste a una rueda de prensa con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela Jorge Rodríguez hoy, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Rayner Peña R.
Por Agencia EFE

Una jueza de EE.UU. aceptó este miércoles que el exministro venezolano Alex Saab no comparezca en la audiencia de este viernes por un caso de lavado de dinero, en la que su defensa prevé presentar una declaración de no culpabilidad.

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