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Resumen

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Captura de video de archivo del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA, en el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade (EE.UU.). Foto: EFE/ Antoni Belchi
Captura de video de archivo del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA, en el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade (EE.UU.). Foto: EFE/ Antoni Belchi
Por Agencia EFE

El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, recibirá su condena el 20 de enero de 2027 tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense y declararse culpable de lavado de dinero.

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