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Resumen

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El empresario colombiano Alex Saab habla junto a su esposa, Camila Fabri (der.), en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP).
El empresario colombiano Alex Saab habla junto a su esposa, Camila Fabri (der.), en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Alex Saab, el hombre señalado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, está en el centro de la noticia luego de que el martes se declarara culpable ante un tribunal de Estados Unidos de conspiración para lavar dinero. Su admisión de culpabilidad está acompañada de un compromiso para cooperar y dar información a la justicia estadounidense, algo que abre ahora una incógnita de mayor alcance político: qué datos podría revelar sobre las redes financieras del chavismo en Venezuela y hasta dónde podrían llegar sus posibles consecuencias para el entorno del exgobernante y de la actual mandataria interina, Delcy Rodríguez.

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