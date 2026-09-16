Según el acuerdo de 12 páginas firmado con el departamento de Justicia, Saab, de 54 años, admitió ante la corte federal del Distrito Sur de Florida ser culpable de conspiración para lavar dinero por un esquema de sobornos y pagos ilegales relacionado con el programa estatal Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), ocurrido en el 2015, cuando Maduro gobernaba el país

El miércoles, la jueza federal Kathleen M. Williams fijó el 20 de enero del 2027 la fecha de lectura de la sentencia contra Saab. Su acuerdo de culpabilidad implica una pena máxima de 20 años de cárcel y el pago de una multa de hasta 500.000 dólares.

El exministro de Industria y Producción Nacional reconoció haber coordinado el esquema con altos funcionarios del Gobierno Venezolano y mencionó como presuntos implicados a José Gregorio Vielma Mora y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. También aludió a otros dos coacusados que permanecen sin identificar públicamente (co-acusado 1 y co-acusado 3).

El empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos, el 16 de mayo de 2026. (Antoni Belchi / EFE) / Antoni Belchi

Saab se comprometió a cooperar plenamente con el departamento de Justicia de EE.UU.: deberá proporcionar información y testimonios veraces, además de entregar documentos y otras pruebas que puedan ser utilizadas en investigaciones y procesos judiciales, sin proteger a nadie.

El empresario de origen colombiano también acordó entregar a Estados Unidos US$195 millones y revelar todos sus activos vinculados a los delitos.

El acuerdo permite a la Fiscalía estadounidense solicitar una reducción de su condena. Sin embargo, el departamento de Justicia se reserva la posibilidad de evaluar la utilidad y calidad de su cooperación antes de determinar qué beneficios concretos recomendará.

El acuerdo no menciona a Nicolás Maduro, quien está preso en Nueva York desde que Estados Unidos lo derrocó y arrestó el 3 de enero de este año, en una operación militar dentro de Venezuela.

Primer arresto e indulto

En esta fotografía de archivo del 9 de septiembre de 2021, peatones caminan cerca de un cartel de Álex Saab en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo).

En el 2019, Estados Unidos anunció por primera vez sanciones contra Saab. Lo acusaba de liderar una red de corrupción que se benefició de contratos sobrevalorados sin licitación, en especial vinculados al programa CLAP.

Un año después, el 12 de junio del 2020, Saab fue arrestado en Cabo Verde. Estados Unidos consiguió que sea extraditado el 16 de octubre del 2021.

Saab estuvo preso en Miami enfrentando cargos por lavado de dinero. Sin embargo, nunca llegó a ser enjuiciado.

El 20 de diciembre del 2023, el entonces presidente Joe Biden le otorgó el indulto como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro.

A cambio de la liberación de Saab, Venezuela excarceló a 10 ciudadanos estadounidenses y a unos 20 presos políticos venezolanos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe al empresario colombiano Alex Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP) / FEDERICO PARRA

Alex Saab regresó a Caracas, donde fue recibido como un héroe. En el 2024, Manuro lo designó ministro de Industria.

Pero después de la caída de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab de todos sus cargos. Posteriormente, el 16 de mayo, lo entregó a Estados Unidos.

"Saab sabe absolutamente todo"

El entonces presidente venezolano Nicolás Maduro (derecha) estrecha la mano del empresario colombiano Alex Saab a su llegada a la sede de la Asamblea Nacional para pronunciar su discurso el 15 de enero de 2024. (Foto de Federico PARRA / AFP). / FEDERICO PARRA

Para el politólogo venezolano Luis Nunes, la admisión de culpabilidad de Alex Saab y su decisión de cooperar con la justicia estadounidense responden principalmente a un intento del empresario de reducir su eventual condena.

Además, Nunes está seguro de que Saab posee información privilegiada sobre las operaciones irregulares del chavismo debido a la cercanía que mantuvo durante años con Maduro.

“Yo estoy convencido que Saab sabe todo, sabe absolutamente todo porque era persona de entera confianza de Nicolás Maduro”, afirmó a El Comercio.

Nunes precisó que Saab buscará utilizar esa información en función de sus propios intereses. Pero recalcó que no puede mentir ni encubrir a nadie.

El politólogo consideró que la cooperación de Saab podría tener repercusiones sobre distintos dirigentes del chavismo, entre ellos el mismo Maduro y Delcy Rodríguez, debido a las relaciones que el empresario mantuvo con integrantes del poder venezolano.

Nunes fue más allá al describir el entramado en el que, según su interpretación, se movían los principales dirigentes del chavismo: “Yo creo que esto es una red criminal, esto es una organización criminal”, sentenció.

Agregó que quienes tuvieron vínculos con Saab formaban parte de una estructura conectada durante años y dedicada a realizar negocios turbios. “Esta es una red criminal y una organización absolutamente conectada, sintonizada y que durante mucho tiempo hizo grandes negocios”, afirmó.

El periodista Roberto Deniz, quien a través del portal Armando Info investigó a Saab durante 10 años, dijo al periodista César Miguel Rondón que la declaración de culpabilidad de Saab supone el derrumbe de la imagen que durante años se construyó alrededor del empresario colombiano, a quien el chavismo presentó en distintos momentos como empresario, operador para conseguir alimentos y hasta diplomático venezolano.

Sobre el documento de 12 páginas, Deniz puso el foco en la referencia a un “Government Official 1A”, o funcionario gubernamental identificado de esa manera, cuyo respaldo habría sido fundamental para desarrollar el esquema de corrupción investigado.

El documento no identifica públicamente a esa persona. Sin embargo, Deniz afirmó categóricamente: “Yo no tengo la menor duda (...) de que se trata de Nicolás Maduro”.

El periodista dijo que no descarta que, si la investigación continúa, Maduro pueda enfrentar una acusación criminal en Florida relacionada con el caso de los CLAP.

El factor Trump y los intereses de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Fotos de Jim Watson y Juan Barreto / AFP). / JIM WATSON JUAN BARRETO

Nunes también pone el foco en la posible diferencia entre el proceso judicial estadounidense y las prioridades políticas del presidente Donald Trump. Según el analista, mientras la justicia norteamericana podría estar interesada en utilizar la información que proporcione Saab, el mandatario actuaría guiado principalmente por otros intereses.

Remarcó que Trump prioriza actualmente los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en Venezuela. “Para Trump lo importante ahora es el petróleo venezolano, los metales raros que están en el sur del país y sobre todo el resultado de las elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos”, afirmó.

Por ello, Nunes consideró que Trump podría valorar la información de Saab en función de su utilidad para esos objetivos. “Lo que le convenga de la declaración de Saab lo va a emplear y si no le conviene nada simplemente lo va a desechar”, señaló.

Respecto de Delcy Rodríguez, Nunes sostuvo que la posición de la mandataria podría diferir de la de Maduro frente a Washington. Sin embargo, consideró que su vínculo político con el exgobernante venezolano sigue siendo determinante.

“Delcy siempre, a pesar de que haya sacado su foto y la de Hugo Chávez de los edificios públicos de Venezuela, es fiel a Maduro, y siempre lo tendrá que defender”, afirmó el politólogo. Ello a pesar de las versiones que la señalan como responsable de la entrega de Maduro a Estados Unidos, sostuvo.