icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alice Huang —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— asistiendo a una cena ofrecida por Jensen Huang, director ejecutivo y cofundador de Nvidia. (CTI / AFP)
Alice Huang —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— asistiendo a una cena ofrecida por Jensen Huang, director ejecutivo y cofundador de Nvidia. (CTI / AFP)
/ -
Por Agencia EFE

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo este jueves que el Departamento de Justicia aún no ha determinado si Alice Huang, la mujer con la que el cofundador de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber mantenido una relación sentimental, era una espía china.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?