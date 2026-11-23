Alice Huang, la mujer que mantuvo una relación extramarital con el ex consejero delegado de Nvidia Jensen Huang, estuvo en contacto con un agente de los servicios de inteligencia chinos mientras duró el romance, según informó este lunes el diario The New York Times.

Fuentes conocedoras de los informes de inteligencia de EE.UU. sobre este caso explicaron al medio que la mujer estuvo en contacto con un agente del Ministerio de Seguridad Estatal desde la primavera de 2025 hasta otoño de este año, un período de tiempo que se solapa parcialmente con su vínculo con el fundador de la empresa de chips.

La información del espionaje estadounidense también apunta a que el empresario a quien ella presentaba como su marido, Kang Wei, trabajó igualmente para la agencia de espionaje china.

Jensen Huang se vio forzado a dimitir al frente de Nvidia después de que trascendiese que había mantenido una relación con Alice Huang, quien dirigía la empresa Megaspeed, cliente de Nvidia en el Sureste asiático que presuntamente desvió chips para su venta a China.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, interviene durante la 29.ª Conferencia Global anual del Instituto Milken en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP). / PATRICK T. FALLON

Estados Unidos investiga el papel de Huang y de Kang en un entramado de sociedades, incluida Megaspeed, que evadieron los controles a la exportación de material tecnológico.

Según la información recopilada por los servicios estadounidenses, Huang y Kang participaron en esa red empresarial y existen registros de envíos que los involucrarían.

Tras haber asegurado hace una semana que Nvidia debería reclutar a un nuevo consejero delegado de fuera de la compañía, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, manifestó este fin de semana que ahora no se opondría al regreso de Jensen Huang.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia un discurso de apertura en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) en Las Vegas, Nevada, el 6 de enero de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP). / PATRICK T. FALLON

“Creo que tenemos que ver quién es el responsable último” del desvío de chips de Nvidia y qué niveles de la organización estuvieron implicados, en declaraciones a CBS News este pasado domingo.

Igualmente, afirmó que Huang está ahora “fuera” de la compañía, como reclamó al pedir un nuevo liderazgo.

La semana pasada, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ya afirmó públicamente que le gustaría ver a Huang regresar a Nvidia como máximo ejecutivo de la empresa.