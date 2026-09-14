icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pequeños recintos metálicos etiquetados como "celdas de retención", en el Centro de Detención del Sur de Florida —Alligator Alcatraz—, en Ochopee, Florida, el 21 de enero de 2026. (Oficina del Inspector General del DHS / AFP)
Pequeños recintos metálicos etiquetados como "celdas de retención", en el Centro de Detención del Sur de Florida —Alligator Alcatraz—, en Ochopee, Florida, el 21 de enero de 2026. (Oficina del Inspector General del DHS / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Algunos migrantes fueron alojados temporalmente en mini celdas del tamaño de cabinas telefónicas en el ya clausurado centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, lo que se considera una práctica “sin precedentes” en Estados Unidos, según una investigación interna del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.