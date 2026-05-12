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El letrero de Alligator Alcatraz permanece colocado en el exterior de las puertas del centro de detención Alligator Alcatraz en Ochopee, Florida, EE. UU., 10 de mayo de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
El letrero de Alligator Alcatraz permanece colocado en el exterior de las puertas del centro de detención Alligator Alcatraz en Ochopee, Florida, EE. UU., 10 de mayo de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Agencia EFE

El gobierno del estado de Florida planea cerrar el centro de detención de migrantes ‘Alligator Alcatraz’ por el elevado coste operativo, transcurrido menos de un año desde su apertura, según funcionarios consultados este martes por el diario The New York Times.

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