Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida el 25 de septiembre de 2025, en Miami, Florida. (GIORGIO VIERA / AFP)
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida el 25 de septiembre de 2025, en Miami, Florida. (GIORGIO VIERA / AFP)
/ GIORGIO VIERA
Por Agencia EFE

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reiteró este miércoles que el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz (Alcatraz de los Caimanes) siempre se concibió como algo temporal y que ha permitido deportar a 22.000 personas ante reportes sobre su próximo cierre por los costos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.