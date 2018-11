Los devastadores incendios forestales que devoran los campos del estado de California, en Estados Unidos, han dejado hasta el momento 59 muertos y más de 300 desaparecidos. Pero en medio de la tragedia, también se han conocido historias aleccionadoras como la protagonizada por el enfermero Allyn Pierce.

Allyn Pierce es un enfermero de la localidad de Paradise que rescató de las llamas a numerosos pacientes y vecinos que se vieron sorprendidos por el fuego.

Cuando el jueves en la mañana Pierce llegó al hospital Adventist Health Feather River, donde trabajaba, el cielo de Paradise estaba envuelto por la densa bruma que producía un incendio forestal que había comenzado horas antes.

Para cuando el fuego amenazaba el hospital de Paradise, Pierce y su equipo se apresuraron en ayudar a los pocos pacientes que faltaban evacuar en la ambulancia. A las 9:30 am, él y dos colegas eran los últimos en evacuar. Subieron a la Toyota Tundra blanca de Pierce, que se había comprado un año antes y le abrió una cuenta de instagram: the_pandra, y avanzaron.

Pierce en medio de la primera caravana de vehículos que intentaba salir de la ciudad de Paradise durante el incendio.(Instagram)

Sin embargo, pronto se encontró atrapado en una fila de vehículos, mientras las llamas consumían el bosque a que estaba ambos lados de Pearson Road.

En medio del fuego y los autos incendiándose, Pierce grabó un breve video de despedida a su esposa y sus dos hijos.

"En caso de que esto no funcione, quiero que sepas que realmente traté de hacerlo", dijo. Sostuvo su abrigo contra la ventana, en una inútil intento por paliar el calor, y puso en el radio del auto "In Your Eyes" de Peter Gabriel para calmarse.



Luego vio que una excavadora movía un auto en llamas que bloqueaba el camino, dio la vuelta y regresó al hospital para recolectar suministros y establecer un área de clasificación externa.

También usó su camioneta para evacuar a varios vecinos.

Pronto, el estacionamiento del Adventist Health Feather River parecía a una sala de emergencias, con comida, bolsas intravenosas, camillas, sillas de ruedas y un área para sentarse, donde Pierce y sus colegas atendían a las personas afectadas por el humo y enfermedades más graves.

Alrededor de las 2 pm, los bomberos despejaron las carreteras y los refugiados podían salir de la ciudad sin problemas. Pierce subió a su camioneta pero antes le tomó una foto, en la que se ve el estado en el que quedó el vehículo y escribió: “Este camión literalmente me salvó la vida hoy", en la leyenda de su post de Instagram.

Pierce y sus colegas regresaron al hospital de Paradise, donde ayudaron a los afectados por el humo y otros enfermos. (Instagram)

Su historia terminó siendo publicada en The New York Times. Así, la compañía Toyota conoció la historia y contactó a Pierce por Instagram. Allí realizó un posteo que se viralizó. "No te preocupes, nos sentimos honrados por entregarte una nueva".



La camioneta de Pierce había terminado con la carrocería quemada y varios elementos plásticos exteriores derretidos.