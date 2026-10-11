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Álvaro Pulido Vargas (izquierda) era socio de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. (DEA / EFE).
Álvaro Pulido Vargas (izquierda) era socio de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. (DEA / EFE).
Por Agencia EFE

Estados Unidos anunció este domingo el arresto del colombiano Álvaro Pulido Vargas, antiguo socio del exministro venezolano Alex Saab, acusado en un tribunal de Florida de participar en dos presuntas tramas de blanqueo de capitales y soborno vinculadas al Gobierno del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro.

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