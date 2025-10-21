Rubio celebra el fin de la “cacería política” tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró este martes la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), la cual supone a su juicio el fin de “una cacería política en su contra”.

“ La justicia de Colombia ha prevalecido al absolver al expresidente Uribe después de años de una cacería política en su contra y la de su familia . #UribeInocente”, escribió Rubio en un mensaje en la red X.

El secretario de Estado reaccionó así a la decisión en segunda instancia de la corte de Bogotá, que revocó la sentencia que condenaba penalmente a Uribe a doce años de cárcel domiciliaria, tras hallarlo culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Este falló convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente.

Cuando en el mes de julio se conoció la sentencia que inculpaba al político colombiano de derecha en primera instancia, Rubio y varios congresistas estadounidenses condenaron el fallo.

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes 21 de octubre en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por el delito de soborno en actuación penal al fallar la apelación que hizo su defensa por una condena de 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto pasado en un proceso que incluye además el delito de fraude procesal. (EFE)

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el exmandatario solo había “luchado incansablemente” por su patria y acusó a la Justicia colombiana de estar politizada.

Este último fallo del Tribunal Superior de Bogotá, contra el cual cabe el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, señala que “la valoración probatoria” de la sentencia de primera instancia “se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la queribilidad (sic - que se quiere) de los testigos sin aplicar criterios técnicos y principios de lógica formal”.

