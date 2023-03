Hay quienes deciden tatuarse porque les gusta bastante un diseño, al punto de quererlo tener grabado en su cuerpo. Pero también están las personas que lo hacen para salvar su vida. Ese es el caso de Amanda Munaretti Selbach, de 39 años. Ella es alérgica a unos medicamentos y se tatuó los nombres de los mismos. En esta nota conocerás su historia.

La BBC News, a la hora de informar sobre el caso de la mujer, indicó que ella, desde que era adolescente, notó que al tomar ciertos medicamentos que tenían dipirona llegaba a sentir hormigueo y picazón en el cuerpo.

Lo que pensaba al inicio

Amanda, que ahora es una empresaria, en ese entonces, pensaba que los síntomas eran porque los medicamentos estaban funcionando en su sistema y no les dio mucha importancia. Pero con el paso del tiempo, las cosas fueron empeorando cada vez que los tomaba.

“Mis ojos y mi boca comenzaron a hincharse cada vez que tomaba estos medicamentos. Después se fue agravando hasta que empecé a sentir que se me cerraba la garganta y a tener dificultad para respirar”, manifestó, siempre según la citada fuente.

¿A qué medicamentos es alérgica?

Es así como la mujer decidió hacerse unas pruebas de alergia y descubrió que era sensible a todos los AINES (Antiinflamatorios No Esteroideos), como el paracetamol, el diclofenaco, el ibuprofeno, etc., los cuales se usan “para tratar el dolor agudo que resulta de un proceso inflamatorio en el cuerpo”, precisó la BBC News. Con el fin de que no tenga complicaciones médicas, los doctores le dijeron a Amanda que debe tomar antibióticos y corticoides cuando sea necesario.

Los sustos en sus partos

En 2011, la mujer se sometió a una cesárea para el nacimiento de su primer hijo. En aquel entonces, ella avisó a los profesionales de la salud que era alérgica a varios medicamentos, pero estos, según indicó, no le hicieron caso.

“El médico dijo que necesitaba un antiinflamatorio debido a los riesgos de inflamación posoperatoria. Tan pronto como fui a la habitación después del nacimiento de mi hija comencé a sentirme enferma. Mi cuerpo hormigueaba, mi glotis se cerró, ya no podía hablar y tenía dificultad para respirar. Casi muero”, recordó Amanda.

Un año después, ella tuvo otra cesárea y también avisó a los médicos sobre su alergia, pero estos nuevamente ignoraron la información que brindó. “Esta vez mi glotis se cerró de inmediato en la sala de partos. Mi obstetra se asustó y todo el proceso para controlar la alergia se tuvo que hacer ahí mismo”, aseguró.

El momento en que tomó la decisión de tatuarse

Tras pasar por esas experiencias complicadas, y por recomendación de los propios médicos, Amanda decidió hacer algo inesperado para muchos: tatuarse en su brazo izquierdo los nombres de los medicamentos que le causan alergia y también los que puede usar.

“Mi mayor preocupación es tener un accidente, perder el conocimiento y no poder explicar mis alergias. Usar una cadena que describa las alergias o escribirlo en mi billetera o celular no me funciona, porque en el momento de una emergencia, nadie mirará. Con todo ya escrito en mi brazo, no hay forma de que no lo vean”, recalcó la mujer que se hizo el tatuaje en 2018. Ella, desde entonces, no ha tenido complicaciones médicas por el mal uso de medicamentos.